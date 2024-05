Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ad delGiovanniha svelato un retroscena su Albert, esterno islandese delche laha messo nel mirino per la prossima stagione. "Volevamo prenderlo, ma costava troppo", le parole del dirigente neroverde, effettivamente famoso per affari di questo tipo. "Era un nostro obiettivo, ma non abbiamo potuto concludere la trattativa. Comunque complimenti al Genoa per come lo ha valorizzato". Il classe 1997 sarà sicuramente un "pezzo pregiato" del mercato estivo, dopo la grande stagione vissuta in rossoblù: su di lui c'è anche il forte interesse di Giovanni Manna per il Napoli.