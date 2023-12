Il gol alla Juve e un inizio stagione da eroe. Albertsi è preso il cuore del Genoa, che sa far tutto, ma soprattutto sa incidere come pochi. La Juve è stata tra le prime a chiedere informazioni ed è anche stata la più recente vittima dell’islandese, contro di lei è arrivato a quota sei reti in questo campionato. Nei giorni scorsi gli agenti del ragazzo, i fratelli Giuffrida, hanno avuto un contatto diretto con la Roma per programmare il trasferimento nella Capitale a partire dalla prossima stagione.