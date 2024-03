La Juventus attende il Genoa. Alle 12.30 la squadra diospiterà allo Stadium i rossoblu per cercare l'assalto al secondo posto. Il doppio ex della sfida Massimo Briaschi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport: "La Juve sta attraversando un momento di difficoltà, però non sta affatto giocando male checché se ne dica. Nelle ultime gare le prestazioni sono state buone e propositive sul piano del gioco, nonostante alcune assenze pesanti".Un commento poi anche sull'attaccante rossoblu, che potrebbe finire sul taccuino di diversi club nella prossima sessione di mercato: "Gudmundsson è certamente pronto a fare il grande salto in una big come la Juve. Dopodiché toccherà a lui prendersi una maglia da titolare ma sicuramente all’interno della rosa di un top club ci sta alla grande. Sarebbe un valido innesto per avvicinarsi all’Inter in chiave primo posto. L’islandese è un’ottima seconda punta, che si sposerebbe alla perfezione con Vlahovic. Formerebbe una bella coppia nel 3-5-2 di Allegri".