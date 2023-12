Albert, la stella del Genoa. L'attaccante islandese del Grifone ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il mio è un calcio libero, Gilardino lo capisce benissimo. E che intesa con Retegui, Ekuban e Puscas. Entro due anni possiamo entrare tra i 10 top club della serie A. In casa siamo fortissimi.- "Il compagno di squadra più pazzo nello spogliatoio? Sabelli. Lisandro Martinez è il difensore che mi ha messo più in difficoltà".