Piero, allenatore del, ha parlato delladi mister Massimo Brambilla in vista della sfida di domani ( QUI LE PAROLE DI BRAMBILLA ).Ecco il suo commento, riportato dal Corriere dell'Umbria: "La Juventus Next Gen è una formazione forte che gioca con il 3-5-2, oppure cambia di poco ma lo schema di base è sempre quello. Mi aspetto una grande prova dei miei che stanno tirando il carretto ma sono calciatori di carattere e non si tirano mai indietro. Sanno perfettamente che per fare risultato dovremo sudare e lottare su tutti i palloni anche con cattiveria agonistica. Ma tutto questo non ci ha mai spaventato e non cominceremo certo ora. Massimo rispetto dell’avversario ma anche piena consapevolezza dei nostri mezzi e tanta voglia di fare. La Juventus Next Gen è una squadra forte composta da calciatori scelti che dopo qualche difficoltà iniziale hanno capito la categoria. Basta vedere il girone di ritorno che stanno facendo".