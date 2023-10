La Juve Next Gen è scesa in campo nella trasferta di Gubbio, valida per la decima giornata del campionato di Serie C. Bianconeri che non vincono da 4 gare consecutive e che si fermano anche in terra umbra, nonostante il vantaggio numerico durato per quasi tutta la durata del match. Partita che termina con il punteggio di 1-1 grazie alle reti di Guerra prima e di Spina poi.1-1- Guerra (J), Spina (G)Vettorel; Pirrello, Signorini, Portanova; Morelli, Rosaia, Casolari, Mercadante; Spina, Bulevardi; Montevago.: Greco, Tozzuolo, Mercati, Chierico, Corsinelli, Guerrini, Frey, Di Gianni.Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Valdesi, Salifou, Hasa, Nonge, Turicchia; Mbangula, Guerra.Scaglia, Crespi, Maressa, Comenencia, Ntenda, Rouhi, Mancini, Citi, Doratiotto, Peretti, Anghelè, Bassino.96' - Termina qui il match.90' - Assegnati 6 di recupero89' - ESPULSIONE JUVE - Rosso anche per Comenencia che rimedia due gialli in 10 minuti. Il secondo per una reazione inutile.84' - Ammonito Comenencia per simulazione.80' - Juventus vicinissima al vantaggio con un colpo di testa di Turicchia respinto miracolosamente da Vettorel.73' - Doppio cambio per la Juve: escono Salifou e Valdesi ed entrano Comenencia e Anghelè.65' - Grande intervento di Stivanello, che si immola su una conclusione indirizzata nello specchio della porta difesa da Daffara neutralizzando il tiro.62' - Primo cambio per la Juve. Esce Nonge ed entra Palumbo.61' - GOL GUBBIO - Dormita generale della difesa bianconera che si lascia infilare da Chierico, il quale serve Spina che da pochi passi batte Daffara per il gol del pareggio.45' - Inizia il secondo tempo in questo istante.FINE PRIMO TEMPO48' -- La sblocca la Juve a pochi secondi dal duplice fischio. Grandissimo gol diarrivato al termine di una bellissima azione orchestrata da Nonge e Mbangula.45' - Assegnati 3 di recupero.40' - ESPULSIONE GUBBIO - Padroni di casa in 10 a causa del rosso rimediato da Casolari. Intervento in netto ritardo su Guerra e seconda ammonizione nel giro di una manciata di minuti.34' - Giallo anche per Casolari. Brutto fallo ai danni di Turicchia.32' - Prima ammonizione anche per la Juve. A subirla è stata Muharemovic per un entrata scomposta su Casolari.31' - Hasa prova una magia da centrocampo, palla che supera un Vettore fuori dai pali ma che termina fuori di pochissimo.19' - Primo giallo del match ai danni di Morelli per un fallo su Turicchia.16' - Prima vera occasione per la Juve. Punizione calciata dal limite dell'aria da Hasa, con la sfera che sfiora il palo e si spegne sul fondo.8' - Ancora il Gubbio pericoloso, questa volta con un colpo di testa di Signorini che però termina alto.3' - La prima conclusione è per i padroni di casa, con una gran conclusione dalla distanza di Bulevardi, bloccata ottimamente da Daffara.1' - Inizia il match in questo istante.