Si è conclusa pochi istanti fa la sfida della decima giornata del campionato di Serie C tra ile la, terminata con il risultato di 1-1. Gara che è stata sbloccata dalla rete in chiusura di primo tempo di Guerra, ma che è servita a poco, dato che ad inizio ripresa Spina ha riportato la situazione in parità, nonostante il vantaggio numerico dei bianconeri. Il più vivace è stato ancora una volta, al contrario del subentrato, il quale ha rimediato due cartellini gialli in neanche 20 minuti di gioco. Di seguitodei calciatori bianconeri.DAFFARA 6,5 - Non può nulla sulla rete segnata da Spina in avvio di ripresa. Salva il risultato in almeno un paio di occasioni, di cui una proprio sullo stesso Spina, vicino alla doppietta.SAVONA 6 - Regge bene sull'esterno senza quasi mai farsi saltare dagli attaccanti avversari. Bravo nel chiudere un paio di tentativi a centro area nel secondo tempo.STIVANELLO 6,5 - Regge bene gli attacchi dei giocatori del Gubbio e salva un gol al 65' immolandosi su una conclusione a botta sicura.MUHAREMOVIC 5 - Un pò di responsabilità sul gol del pareggio sono anche le sue.VALDESI 5,5 - Non è riuscito a dare la giusta spinta che avrebbe voluto Brambilla in fase di possesso palla.SALIFOU 5 - Lascia il campo ad inizio ripresa e forse, non ha mai fatto veramente ingresso sul terreno di gioco.HASA 6,5 - E' sempre il solito Hasa, geniale nelle giocate e nella visione di gioco. Sfiora il gol in un paio di circostanze, andando vicino a realizzare una magia da centrocampo.NONGE 5,5 - Spento rispetto alle sue prestazioni abituali. Brambilla lo toglie ad inizio ripresa per lasciare il campo a Palombo.TURICCHIA 6,5 - Semina panico nella difesa avversario, generando anche una serie di cartellini gialli ai danni dei calciatori del Gubbio. Sfiora il gol a 10 minuti dalla fine con un colpo di testa respinto miracolosamente da Vettorel.MBANGULA 6 - Abilissimo nell'azione che ha portato al gol di Guerra, ma la sua è stata una gara giocata ad intermittenza.GUERRA 6,5 - Sblocca il match in chiusura di primo tempo dopo una bellissima azione corale. Presenza ingombrante nell'are di rigore avversaria.All. BRAMBILLA 5,5 - Non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica in maniera adeguata. Squadra che il più delle volte si è fatta anche schiacciare dai padroni di casa nonostante l'uomo in più.PALUMBO 6 - Fa bene il suo ingresso in campo e si inserisce subito in partita. Va vicino al gol con una conclusione su calcio di punizione a pochi minuti dal 90'COMENENCIA 3 - Partita totalmente folle la sua. Si fa espellere per somma di ammonizioni dopo neanche 20 minuti dal suo ingresso in campo.ANGHELE' - S.VMANCINI - S.V