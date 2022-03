Le parole di Rita Guarino a La7D dopo Juve Women-Inter:



"Per lunghi tratti sono soddisfatta, chiaro che riportandoci in pari speravo che reggessimo di più nel secondo tempo per giocarci qualcosa in più nel finale. Bene l'impegno, non manca mai. Quando uno fa i cambi si aspetta che possano fare la differenza, non è semplice entrare in una partita come questa. Questo è un percorso di crescita, lo sapevamo. Stiamo migliorando e acquisiamo mentalità".