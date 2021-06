"Pronta per una nuova e affascinante sfida". E che sfida, per Rita Guarino, che oggi ha 'parlato' sui propri social da allenatrice dell'Inter e per la prima volta. La coach, quattro scudetti in quattro meravigliosi anni alla Juventus, ripartirà proprio dai nerazzurri. "Tutti avete visto e condiviso i nostri trionfi e i nostri insuccessi, ma ciò che è invisibile agli occhi è tutto l’impegno e la dedizione che ogni giorno abbiamo profuso per migliorare, per superare noi stesse e le nostre difficoltà, per cercare di ridurre le distanze aggiungendo sempre quel metro in più nel nostro percorso di crescita. Ragazze, sono fiera di voi, di ciò che abbiamo costruito", erano state le sue parole di commiato alla Juventus.