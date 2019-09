Your browser does not support iframes.

Rita Guarino si fa sentire. Il coach della Juventus Women si è esposta su instagram dopo la sconfitta contro il Barcellona. Così: "Si riparte dalla prestazione delle ragazze, e da come hanno interpretato la gara. Con un po’ di coraggio e di aggressione in più forse le avremmo potute mettere maggiormente in difficoltà, ma conosciamo il valore del Barcellona, finalista in Champions League. Partite così vanno affrontate a viso aperto, e lo abbiamo fatto. Spiace come abbiamo preso il primo gol, sarebbe stato importante andare al 45’ in parità. Adesso recuperiamo energie mentali in vista dell'Empoli sabato".



