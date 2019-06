Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, è intervenuta sulle frequenze di Radio24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati per parlare dell’Italia impegnata al Mondiale femminile: “E' stato importante arrivare prime nel girone, la Cina negli anni '90 era fortissima, è stata vicecampione nel mondo, ma da qualche anno fatica. Le azzurre hanno tutto per fare risultato. E’ giusto avere grande umiltà e i piedi per terra. Il girone non era semplice, ma alla portata. La cosa importante era il piazzamento finale per evitare superpotenze ai quarti. Stiamo facendo un ottimo Mondiale, questo torneo è un'occasione da non perdere. I risultati delle ragazze fanno da volano al movimento. Le persone si appassionano se il prodotto è piacevole, ma sono sicura che in futuro ci sarà molto seguito. Anche all'estero si stanno accorgendo di noi. Sfruttare marchi importanti crea più appeal rispetto al grande pubblico e all'arrivo di straniere nel nostro campionato. La Juve non solo ha fatto la squadra, ma ha creduto fortemente nel progetto del calcio femminile fin dal primo momento”.