Dopo quattro scudetti consecutivi vinti sulla panchina della Juventus Women, Rita Guarino si è trasferita oggi all'Inter femminile, una squadra ancora buona ma non fortissima, che ambisce a raggiungere il livello dei club di vertice. Queste le prime parole ufficiali di Guarino da coach nerazzurro: "Sarà molto stimolante questa nuova avventura, perché credo che un club come l’Inter abbia grandi possibilità di crescita: per me è una sfida, perché significa mettersi completamente a disposizione per cercare, insieme alla società, di crescere il più velocemente possibile."