Rita, allenatrice dell'femminile, è intervenuta ai microfoni di LA7 dopo la sconfitta per 2-1 patita contro le sue ex ragazze della, attualmente guidate da Joe. "Noi non dobbiamo pensare alla Juventus o alle altre squadre, ma al nostro percorso. Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, se vogliamo crescere dobbiamo confrontarci con chi ha dominato negli ultimi anni. Sono contenta per la prestazione, non per il risultato. Peccato perché le ragazze meritavano di più", le sue dichiarazioni. "Non è facile contrastare una squadra costruita per dominare in Italia e cercare di conquistare l'Europa. Affrontarla senza timore ti può dare delle chance, magari a qualcun altro andrà meglio. Sicuramente c'è soddisfazione per la prestazione delle ragazze. Siamo amareggiate perché per quanto prodotto il risultato avrebbe dovuto premiare gli sforzi profusi. Noi siamo in un processo di costruzione per cercare di migliorarci ogni giorno".