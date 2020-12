Coach Guarino commenta la sconfitta della Juve Women contro il Lione.



LA PARTITA - "Abbiamo chiesto di restare compatte, di sacrificarsi, di avere coraggio e di sfruttare il nostro gioco qualora si fossero presentate le occasioni. Sappiamo che il Lione è una grande squadra, ma lascia anche spazi e siamo strati bravi a sfruttarli".



CONVINZIONI - "La convinzione tattica che soprattutto nel primo tempo quando siamo riuscite ad essere aggressive in zona palla, a sfruttare un gioco corto per gli spazi. Soprattutto sono situazioni che creano difficoltà. Sulla prestazione di Hurtig non avevo dubbi, è una giocatrice di valore, la conosciamo solo ora per infortuni ed ambientamenti vari. Non è stata sfruttata ancora al massimo, può ancora crescere".



AL RITORNO - "Difficile ora pensare al ritorno, nella mia testa c'è la partita di campionato di sabato. Il primo pensiero è cercare di recuperare le energie spese oggi, poi penseremo alla gara di ritorno, ma preferisco concentrarmi sulla gara di sabato".



GIULIANI - "Si gioca in 11, da squadra, e quando c'è questo concetto qui tutti gli elementi sono indispensabili. Laura si è superata in un paio di occasioni come il resto della squadra, sono contento di ciò che ha portato la squadra. Ma i complimenti sono per tutte".



SERIE A - "Il campionato è cresciuto? Non c'è dubbio che cresca di anno in anno rispetto al nostro primo anno è cresciuto tantissimi e credo ci siano le prerogative per farlo crescere un po' di più e le partite in campionato ci alzano l'asticella e ci costringono a fare un lavoro di alta intensità come ci chiede il livello internazionale. La strada è stata tracciata, dovremo rincorrere il tempo. Entrando in ritardo, dovrà essere colmato più velocemente".