di CC, inviato a Torino

Rita Guarino, dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, parla alla vigilia di Juve Women-Lione.



LA PARTITA - "Arriviamo a quest'appuntamento con quasi tutta la rosa al completo, eccezion fatta per Pedersen. La squadra è pronta, devo dire che quando c'è un sorteggio così c'è il 50% che sia un sorteggio sfavorevole. Quand'è uscito un sorteggio così abbiamo visto opportunità importante, non capita tutti i giorni di affrontare le campionesse d'Europa, dev'essere una sfida con noi stesse. Poi con gli avversari".



LIONE - "Non dà punti di riferimento, giocatrici che sanno creare parecchio movimento. Parliamo di atlete di altissimo livello. L'accortezza di saper stare attente ai particolari, dobbiamo essere in grado di farlo per 90 minuti".



ESPERIENZA - "La prima esperienza ci siamo arrivate non totalmente pronte per quel tipo di competizione. Era forse la squadra alla nostra portata, non abbiamo sfruttato le qualità al meglio. L'anno scorso è stato un confronto tra le due facce. Guardinghi per il loro atteggiamento offensivo, in attesa, una squadra che non ci ha provato fino in fondo. Al ritorno qualche colpo affondato in più, è venuto fuori un gol e qualche occasione non sfruttata. Queste partite ci hanno dato coraggio, consapevolezza, rispetto per una squadra più forte. Ma t'insegnano a giocare con entusiasmo per tirare fuori la determinazione".



DIFESA A 3 - "Sì, la escludo".



GIULIANI E ROSUCCI - "Eccezion fatta per Pedersen, abbiamo tutta la rosa a disposizione. Le giocatrici si sono allenate regolarmente e saranno disponibili per la gara di domani".