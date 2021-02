È giornata di rinnovi in casa Juventus. In particolar modo per Rita Guarino, che ha prolungato il suo contratto con la Juve Women fino al 2022. Per festeggiare l’evento, il tecnico delle bianconere ha pubblicato un messaggio sui social. Breve ma esplicativo, pieno di determinazione come quella dimostrata in campo dalle ragazze: “Il viaggio continua insieme”.