Brave e determinate ad indirizzare da subito la partita dove volevamo Adesso concentrate per la prossima gara in campionato! #finoallafine #juventus #liveahead #coppaitalia2019 @JuventusFCWomen pic.twitter.com/rFieV9EWQb — Rita Guarino (@ritaguari) February 9, 2020

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha voluto fare i complimenti alle sue ragazze dopo la vittoria per 6 a 0 sull'Empoli. La tripletta di Staskova, i gol di Gama, Sembrant e Zamanian sono stati i momenti della partita, con la Juventus che avanza anche in coppa Italia dopo il primato in campionato. Ecco le parole di Guarino: Brave e determinate ad indirizzare da subito la partita dove volevamo Adesso concentrate per la prossima gara in campionato!". La prossima sfida, sarà contro l'Inter a Vinovo.