Rita Guarino ha parlato in conferenza stampa della gara di Champions contro il Barcellona, per poi concedersi anche ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Finalmente arriviamo alla rifinitura e poi s'inizia, è da tanto che aspettiamo questo momento, si parte. Noi dobbiamo guardare alla nostra realtà, ma significa senza dubbio una partita di cartello, contro le vicecampioni d'Europa, a prescindere che si chiami Barcellona. sarà una partita importante per noi. Chi toglierei al Barça? Io devo fare i calcoli con quello che abbiamo creato due anni fa, sono ben contenta delle nostre calciatrici che stanno crescendo, devo fare i conti con loro e sono felice di come stanno andando avanti. Staskova? La conoscevo già, mi ha fatto doppietta contro in U17, la conosco da tre anni, ha una grande fisicità e buona tecnica. Può crescere, ha un grande potenziale e lavorarci insieme è un piacere. Può diventare tra i top d'europa. Prossima stagione? Avvincente, sarà difficile, più competitiva, dove tutte le squadre che puntano a vincere si sono rinnovate costruendo gruppi di livello. Sarà complicato fare punti anche con chi non lotta direttamente per lo scudetto"