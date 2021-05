Rita Guarino lascerà molto probabilmente la Juventus Women a fine stagione. Questo il commento a Sky Sport di Giancarlo Padovan: "Mi sorprende che un'allenatrice in grado di vincere tutto, e tutte le partite di questo campionato, venga messa da parte. Inspiegabile anche per il rinnovo di contratto fatto quest'anno per la prossima stagione. E in Champions League è sì uscita subito ma giocando benissimo contro una delle squadre più forti di sempre! Lo trovo un gesto d'impaccio che non mi aspetto da una società come la Juve."