Rita Guarino, a JTV, ha presentato la sfida tra la Juve Women e la Roma.



COME STIAMO - "Testa al campionato, dopo due giorni si torna in campo e scopriremo soltanto domani quale sarà il reale recupero. Due giorni sono pochissimi e abbiamo speso tanto a livello mentale e fisico. Importante rifocalizzarsi su una partita estremamente importante".



AVVERSARIE - "La Roma gioca bene a calcio in tutti i reparti. Squadra che ha comunque un gioco prevalentemente sugli esterni e bisognerà stare attenti a non lasciare liberi gli spazi che loro sanno occupare bene. Ci vorrà una squadra compatta per riuscire a fare bene e soprattutto a non subire questo tipo di eventuale ripartenza".



MATURITA' - "Non c'è dubbio che alzando il livello del campionato, pensando a ciò che si vuole ottenere dal calcio femminile, bisogna lavorare a questi ritmi. Altro banco di prova per noi, sicuramente per venir fuori da una situazione complessa come questa. Si presenta come una prova di maturità".



DISPENDIO - "Questo vale sempre, ovviamente. Le energie fresche ti portano soluzioni maggiori. Ma vale in qualsiasi momento, a maggior ragione in tempi così ravvicinati".



ULTIMI SFORZI - "Sì, sono quattro giorni in cui bisogna dare tutto. Sapendo poi che ci attende un periodo di stop prima della ripresa con la Supercoppa. Loro lo sanno che devono spremere tutte le energie rimaste per chiuder ein bellezza il 2020".



ATTEGGIAMENTO - "Lucidità e atteggiamento sono aspetti validi, l'approccio alla gara non dovrà mancare, ma bisogna tenere la concentrazione sempre alta. Dovremo essere molto attente e avere la lucidità di poter colpire quando si creeranno le occasioni. Due tesi sostenibili".



BEL MOMENTO - "Sono partite che stimolano la crescita, partite belle da vedere e belle da giocare. Sì, esserci è un privilegio".