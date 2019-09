Rita Guarino, tecnico della Juventus Women, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2 a 0 nell'andata dei sedicesimi di Champions League contro il Barcellona. Ecco le sue parole: "Ripartiamo da come abbiamo interpretato la gara, con un po' più di coraggio si potevano mettere in difficoltà, certo abbiamo le vicecampionesse d'Europa di fronte, che quando le lasci il palleggio mantengono il possesso e tutto si complica. Con un po' più di coraggio in pressione difensiva si potevano recuperare più palloni in avanti"



PASSO AVANTI - "Dal punto di vista della mentalità abbiamo avuto quella giusta, volevamo giocarcela alla pari perché queste partite vanno affrontate con coraggio. Quando la palla ce l'ha l'avversario, ovvio che si fa più fatica, il gap è questo, perché se hai la palla fatichi meno. Mi è dispiaciuto per non aver trovato il gol, andare all'intervallo con il pareggio ci avrebbe dato quella mano in più, il coraggio che dicevo prima. Sembrant e Staskova? In una partita così, in cui si danno pochi palloni in verticale alla punta, non si può giudicare una punta. Mentre Sembrant è stata impeccabile. Rosucci? Finché ha avuto benzina ha fatto vedere la sua voglia di esserci, ha fatto un'ottima partita finché è rimasta in campo. Bonansea? Intanto stiamo aspettando il tesseramento di Maria Alves, è un'esterna molto veloce che richiama le caratteristiche di Bonanasea. Poi posso contare su una rosa di giocatrici di qualità. Campionato? Domani sarà una giornata di scarico, ci concentreremo dopodomani all'Empoli. Ora recuperiamo le energie mentali che sono state spese, e sono tante"