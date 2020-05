La questione legata al plusvalenzificio della Juventus Under 23 è stata commentata dal, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Sono sempre stato contrario a giudizi su vicende di cui non si conoscono le carte. Non so se la questione dellaDal mio punto di vista non si giudica mai a naso, sono contrario alle indagini fatte al di fuori delle aule giudiziarie. Non mi sento in grado di dare risposte che devono essere date su questa vicenda".