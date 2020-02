Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, ha risposto alle voci sul possibile addio di Guardiola a fine stagione: "E' concentrato sul calcio, si sta concentrando sulla gara, la gara di oggi, quella di domani e delle prossime settimane", le sue parole. E ancora sulla situazione generale: "Il proprietario non ha messo soldi in questo club che non sono stati correttamente dichiarati. Siamo una squadra di calcio sostenibile, siamo redditizi, non abbiamo debiti, i nostri conti sono stati esaminati molte volte, dai revisori dei conti, dai regolatori, dagli investitori e questo è perfettamente chiaro".