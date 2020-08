Come 'un Sarri qualsiasi'. Pep Guardiola, l'uomo che per tanti avrebbe rappresentato la rinascita - soprattutto europea - della Juventus, è capitolato con il suo Manchester City. Il tecnico catalano è stato abbattuto dal destino e dal Lione, già motivo del processo a Maurizio Sarri. Come per il tecnico toscano, il giorno dopo è diventato ancor più difficile. Come per il tecnico toscano, il primo hashtag su Twitter è diventato '#PepOut'.



COMMENTI DURI - “Guardiola dovrebbe alzare le mani e dire “scusate, ho sbagliato”. Ha trattato il Lione come se fosse una grande squadra. Perché ha cambiato il modulo abituale, lasciando in panchina calciatori che avrebbero potuto creare problemi seri ai francesi?”. Così ha commentato la disfatta del City l'ex calciatore Chris Waddle. Il Times ci è andato più duro: "E’ come se il Manchester City abbia voluto evitare lo scontro con il Bayern". Chiacchiere, ovviamente. I fatti dicono altro, e cioè che Pep non è incredibilmente sotto processo. "Grazie di tutto Pep, ma è arrivato il momento di lasciare", scrive un tifoso al Daily Mail. Altro segnale: se la Champions è diventato metro di misura per la grandezza di un allenatore, da 10 anni Guardiola è tornato a essere un allenatore normale. Proprio come 'un Sarri qualsiasi'.