Pep Guardiola fa sempre parlare di sé. Anche dopo la festa del Manchester City, il catalano ha deciso di tornare a casa in modo originale. Come? Con la macchina del cameraman della BBC, nonché grande tifoso dei Citizens, Mark Hilton: ""Era finito tutto, stavo per lasciare la zona riservata ai media - le sue parole - la squadra si trovava sul retro della cattedrale e sul palco non c'era più nessuno. Stavo per andarmene e un addetto alla sicurezza è venuto da me e mi ha chiesto se stessi andando via. Io gli ho risposto di sì e lui mi ha chiesto: 'Non è che potresti dare un passaggio a Pep, vero?'". Stupore che si è fatto sorriso: "Come ho risposto? 'Come? Lo devo portare a casa?'. Non ci credevo. Una volta caricato a bordo avrei voluto baciarlo in bocca. E' stato molto simpatico lungo tutto il tragitto. Avevo il sorriso più grosso e più sdolcinato che si possa immaginare. Era pazzesco"