Pep Guardiola svela un retroscena sul suo passato. Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia dei quarti di finale di Coppa di Lega, domani contro l’Oxford United, il catalano ha rivelato: “Sognavo di andare alla Juventus”. Non come allenatore però.



Il tutto è legato a una domanda sul Real Madrid, avversario negli ottavi di finale di Champions League. Guardiola sognava di giocare con Zinedine Zidane, all’epoca in cui il campione francese militava nella Juve: “Da giocatore sognavo di giocare con lui, ma non è mai successo. Quando ho lasciato il Barcellona, il mio sogno era giocare nella Juve, ma non sono riuscito a giocare con Zizou".