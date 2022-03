C'è il derby di Manchester! Così Guardiola su Ronaldo, in conferenza stampa: "È stato uno dei più grandi negli ultimi 15 anni, insieme a Messi. Quello che hanno fatto questi due ragazzi non lo vedremo mai più. Quando raggiungi simili traguardi, sei sotto esame ogni secondo della tua vita e con i social ancora di più. È normale: ti nascondi dietro le quinte ma si parla solo di calcio, calcio e calcio. È fortissimo, un grande realizzatore, un top player. Non voglio neanche discuterne. È stato un piacere guardarlo in questi anni e dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza per evitare che si avvicini all'area perché è quasi inarrestabile".