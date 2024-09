Il Manchester City perde Rodri. Il centrocampista spagnolo ha riportato la rottura del legamento crociato, la sua stagione si è conclusa anticipatamente. Il City affronterà la Juventus in Champions League l'11 dicembre presso l'Allianz Stadium di Torino. Di seguito le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa sul centrocampista.GUARDIOLA - "Stamattina è stato operato. La prossima stagione sarà con noi. Questa stagione è finita. Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia peggiore, ma è quello che è successo, saremo lì per supportarlo e andare avanti passo dopo passo."