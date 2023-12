Il futuro di Kalvin Phillips è lontano dal Manchester City; l'allenatore, Pep Guardiola ha parlato così del centrocampista: "Tutti conoscono la situazione, dipende da cosa succede. Parleremo di come gestire il mercato di gennaio, non è facile...". Sul giocatore c'è l'interesse della Juve anche se tutto dipenderà dal City. Al momento, scrive calciomercato.com, la valutazione del suo cartellino è di 30-40 milioni, a cui si dovrebbe aggiungere un ingaggio elevato. Insomma, se le condizioni sono queste, diventa impossibile per la Juve affondare il colpo.