Poco prima del fischio d'inizio, Pep Guardiola ha parlato di Mbappé e di Icardi che lo sostituisce dal primo minuto: "Il terreno? Non preoccupatevi, adesso arriverà il sole. Vogliamo vincere la partita senza pensare al risultato dell'andata. Zinchenko e Fernandinho? Tutti sono in grado di giocare e ho deciso questa formazione perché avevo questa idea. Icardi? E' molto pericoloso in area ma Mbappé è unico al mondo, ma dovremo stare molto attenti comunque"