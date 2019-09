Josep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta contro il Norwich. Tra le domande avanzategli, si è azzardato un paragone tra Raheem Sterling, Messi e Cristiano Ronaldo: a riportare la calma, ci ha pensato lo stesso tecnico catalano, che ha puntualizzato come "quei due" siano irraggiungibili.



LE SUE PAROLE - "​Sono contento per lui, per il modo in cui sta giocando sia qui e con la nazionale, ma spero che non senta questo genere di confronti. Nessuno può essere paragonato a quei due. Non so se Sterling sia il giocatore più forte in Inghilterra, quello che so è che ha un'etica del lavoro incredibile ed è un bravo ragazzo"