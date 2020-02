Dopo le voci delle ultime settimane che l'hanno accostato di nuovo alla Juventus per la prossima stagione, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato del suo futuro: "A fine stagione o a metà della prossima, incontrerò la proprietà e vedremo. Sono felice, il mio unico obiettivo è la felicità. Qui lavoro con ragazzi eccezionali, se vado via è solo per cercare la felicità, qui sono felice" ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sports Uk. Il nome di Guardiola era già stato accostato alla Juve l'estete scorsa prima dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.