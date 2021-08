Mentre Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, esce allo scoperto in conferenza stampa e apre le porte a Cristiano Ronaldo, il suo collega del City Pep Guardiola non chiude affatto le porte, ma preferisce mantenere cautela nelle dichiarazioni: "In tre o quattro giorni tutto può succedere. Ci sono pochi giocatori, Cristiano è tra questi, che decidono dove vanno a giocare: non io, non il City, decide lui. Al momento siamo ancora lontani".

I Citizens sono il club con cui CR7, o forse è meglio dire il suo agente Mendes, è maggiormente in contatto in questi giorni. Una cosa è certa: ha deciso definitivamente di lasciare la Juventus. Ora è derby di Manchester.