Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il centrocampista dei blancos sarebbe entrato nei radar dei Citizens come sostituto designato di David Silva. Il City sembra quindi pronto a sbaragliare la concorrenza della Juve: Florentino Perez chiede almeno 80 milioni. Isco, da tempo obiettivo della Juventus, entra nel giro delle cessioni di questa sessione di mercato del Real e resta un nome caldo non solo in casa bianconera.