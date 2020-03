Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Arsenal, commentando l'emergenza coronavirus e le gare a porte chiuse: "In Spagna inizieranno a giocare a porte chiuse. È già successo in Italia, e penso che accadrà anche qui. Se la gente non può venire a vedere le partite, non ha senso giocare. Non vorrei giocare senza di loro. Seguiremo le istruzioni. Se la UEFA dice che dobbiamo giocare senza spettatori, lo faremo. Mi piacerebbe giocare con i tifosi. Se succederà per molto tempo, non ha senso. Ma la salute è la cosa più importante. Speriamo che le cose migliorino in ogni paese giorno per giorno".