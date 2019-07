Josep Guardiola ha siglato una nuova partnership di sponsorizzazione personale con Puma. Il tecnico spagnolo sarà quindi testimonial della casa tedesca, sia dentro che fuori dal campo. Una scelta, quella di Guardiola, che si accoda all'accordo già siglato dal Manchester City con la stessa Puma, che sarà sponsor tecnico del club per i prossimi dieci anni. Il legame tra Guardiola ed il City si rafforza, quindi, anche dal punto di vista commerciale. Come riporta Calcio&Finanza, lo stesso Pep ha commentato la sua scelta: come per quelle tattiche, anche questa ha in ​Johan Cruyff il precursore. Anche il fenomeno olandese, infatti, ​​è stato testimonial Puma.