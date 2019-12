Pep Guardiola è stato il sogno di alcuni tifosi della Juventus per il post Allegri. In estate non c'è mai stato nulla di concreto tra lui e la Juve che comunque aveva parlato con il catalano qualche mese prima ricevendo un rifiuto "a tempo". Il contratto di Pep con il City scade nel 2021 e lo stesso Guardiola non ha dato segnali di voler rinnovare. Parlando in conferenza stampa ha dichiarato: "Ho detto tante volte quanto sto bene qua e che ovviamente vorrei stare il più possibile. E' il mio desiderio ma voglio essere sicuro che è il meglio per il club. Sarebbero cinque anni che in un solo anno qui in Premier sono tanti. Quando stai da tanto in un club devi essere sicuro che la decisione è giusta per tutte e due le parti in causa. Sul rinnovo non c'è fretta, non scade tra tre o quattro mesi, il club funziona bene in ogni suo dipartimento, non ci sono problemi".