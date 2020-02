Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky Sport di diversi argomenti che riguardano i Citizens dopo la sentenza arrivata in settimana: "Abbiamo parlato insieme e abbiamo deciso di dare tutto fino a fine stagione. Se non mi esonerano, resterò qui al 100%. Senza nessun dubbio. Questo è il mio club, è speciale. Fino alla fine del contratto starò qui, voglio restare qui. Perché dovrei andare via? Amo davvero questa società, perché dovrei andare via. Sopratutto in questa situazione. Ho fiducia nel club, faremo appello. Nei prossimi tre mesi penseremo solo alla stagione, poi vedremo la sentenza ma non importa quel che succederà. Resterò qui".