Enzo Maresca torna al Manchester City. Dopo l'esperienza da primo allenatore sulla panchina del Parma in Serie B, il tecnico italiano entrerà a far parte dello staff di Pep Guardiola.



Maresca ha vestito la maglia della Juventus nel 2000, poi ancora a fasi alterne tra 2001 e 2004. Ha allenato il Parma per un breve periodo nella scorsa stagione, è stato inoltre tecnico dell'Under 23 del Manchester City, oltre che vice al West Ham e collaboratore tecnico del Siviglia.