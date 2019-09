"Mikel Arteta può prendere il mio posto. È incredibile, ha un grande talento nell’analizzare le situazioni e trovare soluzioni", così Pep Guardiola ha provato a definire il suo successore per il futuro sulla panchina del Manchester City. Arteta, ex numero 10 dell'Arsenal, è da tempo suo assistente ai Citizens e potrebbe quindi succedergli di diritto da manager. E la Juventus, accostata a Guardiola in estate da diverse voci non confermate, potrebbe in futuro tornare a essere al centro di voci riguardanti Pep.