Pep Guardiola, commentando la sentenza ribaltata sul Fair Play Finanziario a favore del City (giocheranno dunque la prossima edizione di Champions League), si è lasciato andare anche a una promessa ai tifosi sulla certa permanenza all'ombra dell'Etihad anche nella prossima stagione: "Adesso non è il tempo di parlare di contratti - le sue parole -. Ho ancora un anno ed è un periodo lungo per un manager. Ero felice prima, lo sono ora e sarei rimasto comunque. Amo stare qui, avremo tempo per parlarne".