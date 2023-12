Pep Guardiola sembra non essere così sconvolto dalle sconfitte quanto lo è nel riconoscere le difficoltà di inserire Kalvin Phillips nelle rotazioni del Manchester City. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: "Non se lo merita nemmeno un po'. Mi dispiace così tanto. Quello che chiedo è buon comportamento, buon carattere, buona personalità e occhi sull'obiettivo, e lui è il perfetto esempio, ma poi gli devo dare qualcosa in cambio, e non lo faccio. E questo perché io nella mia mente visualizzo certe cose, visualizzo la squadra e ho difficoltà a visualizzare lui. E mi dispiace davvero tanto". Queste parole sembrano indicare un possibile addio a gennaio.

VUOLE GIOCARE - Phillips desidera giocare per guadagnarsi una chiamata nella Nazionale inglese per Euro2024, preferibilmente nelle coppe europee. Tuttavia, tra le quattro squadre interessate, solo Manchester United e Newcastle sono ancora in corsa, ma entrambe con scarse possibilità di avanzare in Champions League ed Europa League. Tottenham e Juventus sono le altre opzioni, con la Juventus che ha bisogno di rinforzi nel centrocampo.

QUANTO CHIEDE? -Tuttavia, le condizioni economiche potrebbero rappresentare un ostacolo. Phillips guadagna 7 milioni di euro all'anno e il costo complessivo dell'affare potrebbe essere tra i 30 e i 40 milioni di euro. La Juventus sembra orientata a una soluzione in prestito, magari con il contributo del Manchester City all'ingaggio, ma altrimenti potrebbe esplorare alternative come Rodrigo De Paul, Fabian Ruiz o Pierre-Emile Højbjerg. La decisione dipenderà dalle condizioni dell'affare e dalle possibilità finanziarie della Juventus.