A tutto campo. Pep, allenatore del Manchester City, è stato ospite al Palazzetto dello Sport di Cuneo dell'evento "Dialoghi sul talento con Pep Guardiola”, realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, Fondazione Guardiola Sala e con il supporto di Collisioni. Tanti i temi affrontati, tra questi la necessità del sacrificio e del lavoro: "L'ossessione è legata alla passione, se hai un'ossessione vuole dire che ti piace qualcosa. Il talento speciale è importante, ma servono anche tante ore di lavoro. Serve il sacrificio".- "E' un discorso antico, pensate che Allegri non voglia vincere? Lo stesso discorso vale anche per De Zerbi, entrambi vogliono vincere. Allegri è convinto di poter vincere con le sue idee, idem De Zerbi. De Zerbi non cerca l'estetica, vuole vincere. E credo di poterlo fare giocando secondo quello che è il suo credo. Stesso discorso per Allegri, anche lui vuole vincere. Tutti gli allenatori vogliono vincere, nessuno pensa solo al bello e dice che non gli interessa vincere. Non ho mai visto un allenatore che non vuole vincere o un giocatore che non vuole giocare bene. Sono modi di interpretare il calcio".