Guardiola ritrova Rodri per il Mondiale? 'Ci speriamo'. La differenza con Bremer

Pepparla così del suo Manchester City. E soprattutto di Rodri, che potrebbe tornare in tempo per il Mondiale per Club. Il centrocampista si è infortunato qualche giorno prima di Bremer."Può giocare il Mondiale per Club? Speriamo, lo speriamo. Questo è ciò che desideriamo. Sarebbe bello se potesse giocare domani, ma non possiamo prendere decisioni sbagliate. È un infortunio di sei o sette mesi che deve avere i suoi tempi. Sta già facendo bene sul campo, ma il ritmo competitivo è un altro. Non dobbiamo considerare alcun tipo di obiettivo, perché se vogliamo che sia per la Coppa del Mondo, potremmo perderlo di nuovo per molti mesi. Dobbiamo essere sicuri che stia bene".

"Hanno un modo specifico di giocare che sta funzionando per loro, stanno facendo un'ottima stagione. Hanno buoni giocatori e buone idee. Il calcio sarebbe noioso se tutti giocassero allo stesso modo, va bene che ognuno abbia il proprio gioco e le proprie idee"."L'obiettivo? Raggiungere le semifinali della FA Cup per il settimo anno consecutivo. Dopodiché, vinci le partite per qualificarti per la Champions League la prossima stagione"