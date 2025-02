Guardiola risponde a Tebas: arriva la denuncia della Liga?

Getty Images

Nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione, il Manchester City rimane in corsa per un piazzamento in Champions League e ha ancora la possibilità di alzare l'FA Cup. Due traguardi che potrebbero rendere meno amara una stagione che segnerà la fine dell'egemonia in Premier League di Pep Guardiola, mentre in Europa la squadra è già fuori dai giochi nelle fasi finali della Champions League.A rendere ancora più incerto il futuro dei Citizens c'è la questione legata alle sanzioni della Premier League. Il club è infatti sotto accusa per ben 130 violazioni delle regole finanziarie tra il 2009 e il 2018, un'indagine che potrebbe portare a una penalizzazione pesante, con ripercussioni sul futuro sportivo ed economico della società.

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha espresso una posizione netta, chiedendo punizioni esemplari per il Manchester City: "Tutto quello che fanno è pensare a come aggirare le regole e i regolamenti. Abbiamo segnalato la situazione all'Unione Europea, allegando dati e cifre a sostegno. Hanno riversato le loro perdite in società diverse, il City addebita tutte le sue spese a queste aziende. Ciò consente al Manchester City di avere una struttura che aggira le regole".Le parole di Tebas hanno alimentato il dibattito e la risposta di Pep Guardiola era particolarmente attesa. Tuttavia, il tecnico catalano ha scelto di non approfondire l'argomento, rispondendo in modo secco e deciso alle domande in conferenza stampa: "Andiamo avanti!". Successivamente, ha aggiunto: "Non so perché Tebas ha parlato. È successo in passato con la UEFA e ora, tra poche settimane, accadrà con la Premier League. Aspetteremo e poi ne parleremo".L'atteggiamento del tecnico riflette la volontà di concentrarsi sugli obiettivi stagionali, evitando distrazioni che potrebbero compromettere la corsa alla Champions e all'FA Cup. Resta da vedere quale sarà l'esito dell'inchiesta e in che modo le eventuali sanzioni incideranno sul futuro del Manchester City.