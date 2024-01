La giornata di mercoledì è stata caratterizzata da un acceso scambio di dichiarazioni tra la UEFA e il Manchester City., presidente della Federazione calcistica europea, ha fatto delle dichiarazioni riguardo alle presunte violazioni del Fair Play Finanziario da parte del club inglese. Queste affermazioni non sono state accolte positivamente da Pep, che ha risposto con fermezza.Il tecnico del City ha affrontato la questione durante una conferenza stampa tenutasi alla vigilia della sfida con il Tottenham nel quarto turno di FA Cup. Guardiola ha risposto con irritazione alla domanda sulle dichiarazioni di Ceferin, ricordando che il procedimento giudiziario avviato dalla Premier League sulla situazione finanziaria dei campioni della Premier League non è ancora concluso. Guardiola ha dichiarato con tono deciso: "Che rispetti le procedure. In quanto avvocato e presidente della UEFA, Ceferin dovrebbe aspettare e solo dopo fare quello che ritiene".