Pep Guardiola si racconta. L'allenatore del Manchester City ha parlato ad Ara: "Manchester mi svuota? Sì, finisco le stagioni molto stanco, anche se quando vinci lo sei meno: vincere è molto avvincente e ti dà energia. Questo ti dà la lega, molto più della concorrenza. Ecco perché quando mi dicono: "Ma la Champions League non l'hai vinta", rispondo che mi piacerebbe vincere sempre la Champions League, ma il campionato è ciò che fa sì che i giocatori ti seguano, perché ogni tre giorni vinci. Invece, quando perdi, i giocatori smettono di credere in te. Questo è il motivo per cui l'ho avuto dalla società come priorità assoluta. Non posso lasciare tutto al caso in una competizione meno controllabile come la Champions League o le coppe di una partita, come quelle inglesi".



RINNOVO - "Se ho trovato una seconda casa? Ho tutto, ho onestamente trovato tutto ciò di cui avevo bisogno. Lo svuotamento non è dato solo da aver vinto molto o essere con gli stessi giocatori per molto tempo. Lavorare a casa dà molto di più, le emozioni sono più intense, le conferenze stampa più dure. In Germania non mi è successo. E a Manchester ho Txiki, che è la persona più importante della mia carriera perché si è fidato di me quando non ero nessuno. Sono molto protetto. Ho rinnovato perché abbiamo una squadra giovane, ho tutto ciò che posso desiderare nel fare il mio lavoro. Qui [Barcellona] non tornerò, e nemmeno in Germania. Dove posso trovare strutture così buone per giocare un campionato bello come la Premier? SPAGNA - "Ho rifiutato la panchina? Questa è una bugia. Non mi è mai stato offerto di essere l'allenatore della Spagna. Mai".



SEA WATCH - ​Poi sul caso della nave Sea Watch e sull'arresto del capitano della nave, Carola Rackete, che ha salvato 42 persone in mare portandole nel porto di Lampedusa per permettere loro di ricevere i primi soccorsi, ha detto: "Carola Rackete, la mia eroina, è stata arrestata per aver salvato vite nel Mediterraneo. Siamo nella m***a!".