Pepsi gode il suo periodo di riposo, lontano da tutte le voci che lo vorrebbero come prossimo allenatore della Juventus. Al momento, in realtà, quest'ipotesi non è stata riscontrata in nessun modo dalla nostra redazione: in vantaggio - pure netto - ci sarebbe Maurizio Sarri. Come raccontato in anteprima da IlBianconero.com, infatti, la scorsa settimana c'è già un accordo tra il tecnico del Chelsea ed i bianconeri, accordo trovato nel corso di una riunione operativa a Londra tenutasi la scorsa settimana tra l'ex allenatore del Napoli, Andrea Agnelli e Pavel Nedved che hanno dato un accelerata in prima persona alla trattativa. Sarri ha già lasciato Londra ma domani il suo agente Fali Ramadani potrebbe incontrare nuovamente il Chelsea che ancora non si è convinto a lasciar partire Sarri senza il pagamento di una penale ma che si è comunque rassegnato a perdere il tecnico toscano. Intanto, il tecnico del City si gode la gara a Manresa: c'è il Baxi contro il Real Madrid per la Liga.