Pep Guardiola, manager del Manchester City, parla in conferenza stampa, toccando l'argomento futuro: "A meno che il club non decida di esonerarmi, resterò alla guida di questa squadra anche l'anno prossimo, al 100%. Non perché abbiamo vinto le ultime due partite o perché stiamo giocando meglio. Mi piace lavorare qui e lavorare con i miei giocatori, anche se non dovessimo centrare la Champions, non me ne andrò. Ci sono momenti buoni e meno buoni quando fai l'allenatore, dobbiamo solo pensare a migliorare". Il tecnico catalano è stato accostato alla Juve la scorsa estate.