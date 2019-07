Non è arrivato alla Juve dopo le tante chiacchiere, ma Pepin casa bianconera guarda spesso. Anzi, spessissimo. Il tecnico catalano, per la terza stagione di fila alla guida del Manchester City, anche in questa sessione di mercato ha pensato a Leonardo. Che oggi ha parlato e raccontato la voglia di iniziare alla grande la stagione , ma che comunque continua ad agitare il mercato con due offerte molto importanti . Intanto, ecco Pep. Che non si nasconde: "Valutiamo diversi nomi per sostituire Kompany. Abbiamo tre centrali e due calciatori dal settore giovanile, ci possono aiutare. Vediamo se si potrà operare sul mercato, se il club vorrà investire. Altrimenti non prenderemo nessuno".